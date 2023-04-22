Сотруднику оружейного завода в Москве грозит срок за госизмену

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предъявили обвинение в госизмене заместителю начальника испытательной лаборатории столичного оружейного завода "Промтехнология", на котором выпускаются охотничьи и спортивные винтовки под брендом ORSIS, Дмитрию Киче.

Обвиняемый арестован в Москве и содержится в СИЗО "Лефортово", где с ним проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Киче грозит до 20 лет лишения свободы.

В Лефортовском суде Москвы подтвердили изданию избрание, а также продление на два месяца меры пресечения в виде ареста, но от дальнейших комментариев отказались, сославшись на то, что уголовное дело содержит материалы, маркированные грифом "секретно". Официальных комментариев от следствия у издания нет.