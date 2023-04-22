22 Апреля 2023
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Происшествия Москва
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Сотруднику оружейного завода в Москве грозит срок за госизмену

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предъявили обвинение в госизмене заместителю начальника испытательной лаборатории столичного оружейного завода "Промтехнология", на котором выпускаются охотничьи и спортивные винтовки под брендом ORSIS, Дмитрию Киче.

Обвиняемый арестован в Москве и содержится в СИЗО "Лефортово", где с ним проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Киче грозит до 20 лет лишения свободы.

В Лефортовском суде Москвы подтвердили изданию избрание, а также продление на два месяца меры пресечения в виде ареста, но от дальнейших комментариев отказались, сославшись на то, что уголовное дело содержит материалы, маркированные грифом "секретно". Официальных комментариев от следствия у издания нет. 

Теги: Госизмена, Дмитрий Кича, завод, ORSIS, СИЗО "Лефортово"


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