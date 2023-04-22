Названа возможная дата начала ремонта пострадавшего от взрыва дома в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привел детали будущего ремонта пострадавшего от взрыва дома. На него (ремонт) выделят деньги из регионального бюджета. По планам главы региона, ремонт должен начаться уже во вторник, 25 апреля.

По словам губернатора, основной упор сделают на восстановление пяти квартир, которые больше всего пострадали. Два человека, которые пострадали, находятся в больницах под наблюдением врачей, жизни ничего не угрожает.

Основная часть жителей, которые сейчас расселены из пострадавшего дома (Шаландина, 15), находятся у своих знакомых, близких, друзей. Тем, у кого была необходимость, предоставлена гостиница в Белгороде. Сейчас вокруг дома проводится работают саперы – ищут взрывоопасные предметы. Как только поиск завершат, строители приступят к восстановлению.

Напомним, 20 апреля с российского самолета Су-34 произошел нештатный сход боеприпаса, который упал на Белгород. В результате есть повреждения жилых строений, жертв нет.