Сын Пескова прошел службу в ЧВК "Вагнер"

Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прошел службу в ЧВК "Вагнер".

Об этом в интервью журналисту Александру Симонову сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Интервью опубликовано в Telegram-канале "Позывной Брюс". Он заявил, что прослывший "законченным либералом" Песков, своего сына, который часть жизни прожил заграницей попросил забрать "простым артиллеристом".

Службу сына Пескова он оценил как "абсолютно нормальную".

"По колено в грязи, в говне, на "Урагане". Мало кто об этом знает", — заявил он.