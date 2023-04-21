Мария Захарова назвала певицу Лайму Вайкуле неадекватом за слова о сносе памятников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что певице Лайме Вайкуле мало прошлого успеха - она пошла на новый рекорд неадеквата, передает корреспондент Накануне.RU.

Так она прокомментировала высказывание Вайкуле о том, что "памятники советским солдатам не имеют художественной ценности, поэтому их нужно сносить".

"Глупость, конечно, невозможная. Такое можно брякнуть только от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы. Или специально. Дело в том, что подсказка содержится в самом слове "памятник". Оно произошло от "памяти", а не "художественной ценности". Людей, которые сносят памятники, тем более установленные в честь тех, кто отдал свою жизнь за других, не видя в них художественной ценности или отказывая себе в памяти, всегда называли варварами", - заявила Захарова.

Она также отметила, что говорить о том, что мощнейший и яркий Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, созданный усилиями латышских и русских специалистов, ставший символом для миллионов сохранивших память и совесть людей, не имел никакой художественной ценности может только человек с полностью атрофированным художественным вкусом.

Отметим, что также Вайкуле призналась, что ее дядя был одним из латвийских коллаборантов, которые сотрудничали с фашистской Германией. Она заявила, что к этому надо спокойно относиться, поскольку "время было такое". Пользователей сети ее слова разозлили, сообщает АиФ.

Так, пользовательница под ником Svetlana написала: "Да что вы говорите, Лайма? Уважать что? Как мучали и истязали людей в лагерях люди по ту сторону? Какой-то антихрист в ней проснулся в самом деле".

Еще один комментатор Aynur Sibagatullin добавил: "Уважать геноцид? Уважать холокост? Евреям пусть расскажет про другую сторону, для начала. Или белорусам в сожженных карателями деревнях".