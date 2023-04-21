Захарова прокомментировала заявление министра обороны Германии о "приемлемых ударах" по России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, назвавшего ограниченные удары ВСУ по России "приемлемой тактикой", передает корреспондент Накануне.RU.

"Все запомнили? "Ограниченные удары - приемлемая тактика". Борис, Вы тоже не забывайте свое выражение. В любом случае, я напомню", - заявила Захарова.

Она также поинтересовалась, узнало ли Минобороны Германии о том, кто совершил теракт в отношении Северных потоков и является ли приемлемой тактика "ограниченных ударов" по уничтожению важного для ФРГ инфраструктурного проекта.

"Или старший брат по НАТО не разрешает интересоваться, что же там произошло? Хотелось бы ясности", - высказалась официальный представитель МИД.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что предстоящие недели станут "в какой-то степени" определяющими для Украины. По его словам, в следующие три месяца необходимо обеспечить противовоздушную оборону Украины, что является "важнейшим приоритетом".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на состоявшейся встрече в Брюсселе в формате "Рамштайн" были приняты "сильные решения", но их нельзя озвучить. Он сказал, что западные кураторы поставят больше ПВО, танков, техники и боеприпасов.

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США помогут вооружить Украину, чтобы та перешла весной в контрнаступление.