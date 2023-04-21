Захарова прокомментировала заявление министра обороны Германии о "приемлемых ударах" по России

22 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Распознавание лиц "настроили" на призывников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
Фото: пресс-служба МИД РФ

Захарова прокомментировала заявление министра обороны Германии о "приемлемых ударах" по России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, назвавшего ограниченные удары ВСУ по России "приемлемой тактикой", передает корреспондент Накануне.RU.

"Все запомнили? "Ограниченные удары - приемлемая тактика". Борис, Вы тоже не забывайте свое выражение. В любом случае, я напомню", - заявила Захарова.

Она также поинтересовалась, узнало ли Минобороны Германии о том, кто совершил теракт в отношении Северных потоков и является ли приемлемой тактика "ограниченных ударов" по уничтожению важного для ФРГ инфраструктурного проекта.

"Или старший брат по НАТО не разрешает интересоваться, что же там произошло? Хотелось бы ясности", - высказалась официальный представитель МИД.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что предстоящие недели станут "в какой-то степени" определяющими для Украины. По его словам, в следующие три месяца необходимо обеспечить противовоздушную оборону Украины, что является "важнейшим приоритетом".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на состоявшейся встрече в Брюсселе в формате "Рамштайн" были приняты "сильные решения", но их нельзя озвучить. Он сказал, что западные кураторы поставят больше ПВО, танков, техники и боеприпасов.

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США помогут вооружить Украину, чтобы та перешла весной в контрнаступление.

Теги: украина, писториус, фрг


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети