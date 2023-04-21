В Прикамье во время пожара в деревне сгорело семь домов

В Пермском крае в деревне Горки Косинского округа произошел пожар, во время которого сгорело семь домов, пять из них - жилых, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По информации ведомства, 20 апреля, в 14.15 спасатели получили сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Царская. Однако из-за сильного ветра, огонь быстро перекинулся на другие дома. Когда на место ЧП прибыло первое подразделение пожарной охраны, уже горело четыре дома.

Локализовать огонь удалось в 15.02, ликвидировать - в 15.45.

Общая площадь пожара составила 670 кв. м. - жилых строений, один гектар сухой растительности. Погибших и пострадавших нет. Предварительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора и травы.