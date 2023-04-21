22 Апреля 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Прикамье во время пожара в деревне сгорело семь домов

В Пермском крае в деревне Горки Косинского округа произошел пожар, во время которого сгорело семь домов, пять из них - жилых, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По информации ведомства, 20 апреля, в 14.15 спасатели получили сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Царская. Однако из-за сильного ветра, огонь быстро перекинулся на другие дома. Когда на место ЧП прибыло первое подразделение пожарной охраны, уже горело четыре дома.

Пожар в деревне Горки(2023)|Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Пожар в дерене Горки(2023)|Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Локализовать огонь удалось в 15.02, ликвидировать - в 15.45.

Общая площадь пожара составила 670 кв. м. - жилых строений, один гектар сухой растительности. Погибших и пострадавших нет. Предварительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора и травы.

Теги: пожар, Горки, дом


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