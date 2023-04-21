В МИД РФ ответили на заявления о принятии Украины в НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев, в ходе которой было озвучено, что Украину примут в североатлантический альянс, передает корреспондент Накануне.RU.

Она отметила, что подобные заявления не являются новостью, и напомнила, что еще в 2008 году Украине и Грузии обещали, что они "станут членами альянса".

"НАТО ставит себе цель "победить" Россию на Украине, а для мотивации Киева обещает, что после окончания конфликта страна может быть принята в альянс. Подобные заявления недальновидны и просто опасны. Это может привести к окончательному развалу системы европейской безопасности", - заявила Захарова.

Она отметила, что РФ еще до 2008 года предупреждали об опасности и пагубности подтягивания Украины в НАТО, однако многочисленные инициативы, предложения, которые способствовали бы становлению равноправной системы европейской безопасности, отвергались, а из Украины западники последовательно формировали антироссийский проект.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО продолжает свою линию на втягивание в альянс Украины, что подтверждает правильность решения президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО).

20 апреля Столтенберг побывал в Киеве, где заявил, что "будущее Украины – в НАТО". При этом президент Украины Владимир Зеленский призвал от слов перейти к делу и интегрировать Украину в альянс до завершения конфликта с Россией. Позже перед встречей представителей союзников на авиабазе Рамштайн в Германии Столтенберг заявил, что все члены НАТО согласны с тем, что Украина должна войти в альянс.