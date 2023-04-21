Пушилин пообещал наказать своих советников, заявивших о взятии Артемовска в "котел"

Врио главы ДНР Денис Пушилин пообещал "провести работу" со своими советниками, которые сделали заявление о взятии Артемовска (Бахмута) в "котел". После информация была опровергнута.

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"Нет "котла". А я со своими советниками проведу работу, потому что недопустимо в погоне за хайпом делать такие опрометчивые заявления, которые могут навредить ребятам, находящимся на передовой", - сказал Пушилин в своем Telegram-канале.

"Ситуация в Артёмовске действительно остаётся тяжёлой, напряженной. Ребята продвигаются, ребята воюют, но на данный момент говорить как о свершившемся факте по поводу "котла" пока преждевременно. Вот и болтать лучше об этом, конечно же, не стоит. Ну очень хотим, чтобы всё как можно быстрее, там завершилось и город был освобождён, но пока этого ещё нет", - добавил врио главы республики.