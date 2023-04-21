"Яндекс" выкупил долю Uber в "Яндекс.Такси"
"Яндекс" выкупил долю американской Uber в группе компаний "Яндекс.Такси".
Сумма сделки составила $702,5 млн, и, как сообщает РБК, она никак не должна повлиять на работу сервисов.
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"Яндекс" выкупил долю американской Uber в группе компаний "Яндекс.Такси".
Сумма сделки составила $702,5 млн, и, как сообщает РБК, она никак не должна повлиять на работу сервисов.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС