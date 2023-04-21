В Челябинской области возбуждено уголовное дело после травмирования двух рабочих в шахте

В Челябинской области по факту получения травм двумя горнорабочими в шахте в Пласте возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел в марте. Травмы они получили при проведении буровзрывных работ.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровья человека).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновные лица.