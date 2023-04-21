В правительство направлено предложение ограничить применение Fan ID
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило частично свернуть практику использования карт болельщика (они же Fan ID). В общественной организации предлагают требовать карту только на матчах с повышенной категорией опасности.
Также предлагается отменить требование оформления Fan ID для детей до 14 лет.
По данным РИА Новости, предложения направлены в правительство России.
Ранее президент России поручил упросить использование и получение Fan ID для детей, пенсионеров, инвалидов.