В правительство направлено предложение ограничить применение Fan ID

Ранее президент России поручил упросить использование и получение Fan ID для детей, пенсионеров, инвалидов.

По данным РИА Новости , предложения направлены в правительство России.

Также предлагается отменить требование оформления Fan ID для детей до 14 лет.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило частично свернуть практику использования карт болельщика (они же Fan ID). В общественной организации предлагают требовать карту только на матчах с повышенной категорией опасности.



