Генпрокуратура признала нежелательной работу в РФ "Союза жителей островов Тисима и Хабомаи"

Генпрокуратура признала нежелательной в России работу неправительственной организации "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи" (Япония).

Деятельность иностранной организации направлена на нарушение территориальной целостности России, ведь она ставит целью отторжение от РФ островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.

После Второй мировой войны Курильские острова входят в Сахалинскую область России. Принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира и островов Малой Курильской гряды — оспаривается Японией, хотя Япония не имеет на это никакого права.