Генпрокуратура признала нежелательной работу в РФ "Союза жителей островов Тисима и Хабомаи"
Генпрокуратура признала нежелательной в России работу неправительственной организации "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи" (Япония).
Деятельность иностранной организации направлена на нарушение территориальной целостности России, ведь она ставит целью отторжение от РФ островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.
После Второй мировой войны Курильские острова входят в Сахалинскую область России. Принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира и островов Малой Курильской гряды — оспаривается Японией, хотя Япония не имеет на это никакого права.