В Тюменской области из-за непотушенной сигареты погибли двое мужчин

В селе Субботина Юргинского района произошел пожар. Были обнаружены тела двух мужчин 1969 и 1979 годов рождения без внешних признаков криминальной смерти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Пожар произошел сегодня утром, в частном деревянном доме. Тела были обнаружены около 07.00

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета. В настоящее время следователями СКР проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, которые и сообщили о возгорании. Назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.