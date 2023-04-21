Госстройнадзор призвал мэрию принять меры из-за незаконного строительства "Баден-Бадена" на Шарташе

Госстройнадзор уже направил в мэрию уведомление о необходимости принять меры в отношении компании Baden Family, которая самовольно приступила к строительству терм "Баден-Баден" на берегу Шарташа. Об этом сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на ответ ведомства.

Ранее представители ТОС "Каменные палатки" направили направили обращение о незаконных действиях компании в Генпрокуратуру. Те, в свою очередь, перенаправили обращение в областной департамент Госстройнадзора, который во время проверки выяснил, что у строителей не было соответствующего разрешения.

"По результатам оценки и информации, предоставленной администрацией Екатеринбурга, разрешение на строительство объекта капитального строительства на земельном участке по адресу, указанному в заявке, не выдавалось. Информации от министерства строительства и инфраструктурного развития Свердловской области о выдаче такого разрешения в администрацию Екатеринбурга не поступало. В связи с этим в администрацию Екатеринбурга направлено уведомление о выявлении самовольной постройки для принятия мер реагирования", — говорится в ответе на запрос ТОС.

Напомним, в то время, как компания уже приступила к работам на участке, выяснилось, что территория все еще имеет категорию Р-1 — зона отдыха населения, не предполагающая каких-либо объектов капитального строительства. Потому Baden Family обратилась в комиссию по ПЗЗ для перевода земли в категорию Р-4 — зона центра обслуживания рекреационных территорий. В свою очередь, администрация Екатеринбурга отказала застройщику в изменении назначения территории.