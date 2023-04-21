21 Апреля 2023
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: скриншот с telegram-канала &quot;Пресс-служба Пригожина&quot; / t.me/concordgroup_official

Пригожин опроверг сообщения об образовании котла под Артемовском

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг сообщения об образовании котла для ВСУ в Артемовске. Глава "музыкантов" заявил, что говорить об этом пока рано, украинцы по-прежнему находятся в оперативном окружении, когда дороги простреливаются.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" вышли к дороге Артемовск – Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ. Таким образом, сказал Гагин, "крышка котла, по сути, захлопнулась".

Между тем, бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и бывший политический советник Центрального командования США Майкл Гфеллер полагают, что затягивание военного конфликта истощает Украину, в то время как Россия, напротив, разворачивается. Они требуют признать то, что Украина не победит Россию, как Мексика не сможет победить США, и это не пророссийская, а реалистичная позиция. Американцы вправе ставить под сомнение неограниченную поддержку другой страны в чужом военном конфликте, пишут авторы.

Теги: пригожин, артемовск, всу, котел


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Ранее 21.04.2023 09:42 Мск Власти ДНР: В Артемовске "музыканты" взяли в "котел" украинских военных

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