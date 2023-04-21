Пригожин опроверг сообщения об образовании котла под Артемовском

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг сообщения об образовании котла для ВСУ в Артемовске. Глава "музыкантов" заявил, что говорить об этом пока рано, украинцы по-прежнему находятся в оперативном окружении, когда дороги простреливаются.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" вышли к дороге Артемовск – Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ. Таким образом, сказал Гагин, "крышка котла, по сути, захлопнулась".

Между тем, бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и бывший политический советник Центрального командования США Майкл Гфеллер полагают, что затягивание военного конфликта истощает Украину, в то время как Россия, напротив, разворачивается. Они требуют признать то, что Украина не победит Россию, как Мексика не сможет победить США, и это не пророссийская, а реалистичная позиция. Американцы вправе ставить под сомнение неограниченную поддержку другой страны в чужом военном конфликте, пишут авторы.