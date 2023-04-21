В Челябинской области ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату

В Челябинской области инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда получат единовременную социальную помощь в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на заседании регионального организационного комитета по подготовке и проведению празднования Дня Победы в 2023 году, передает корреспондент Накануне.RU.

"Самое главное – это внимание к ветеранам. Прошу подключить все социальные службы, молодежные и волонтерские движения для оказания всей необходимой помощи, и достойно поздравить наших героических земляков", – подчеркнул глава региона.

Выплата будет предоставляться в беззаявительном порядке. Ее получат 739 человек.

"Жители Челябинской области внесли неоценимый вклад в Великую Победу. Десятки тысяч южноуральцев воевали на фронтах, днями и ночами ковали победу в тылу. Мы гордимся ветеранами, стараемся оказывать им всестороннюю поддержку. Система социальной защиты готовится достойно встретить праздник", – отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов оказать помощь ветеранам, в частности создать комфортные условия для их участия в праздничных мероприятиях. "Многие ветераны уже в силу возраста не могут активно участвовать в торжественных мероприятиях – надо обязательно поздравить их дома. А тем, у кого есть силы и желание, нужно помочь организационно, обеспечить транспорт, создать комфортные условия для участия в праздничных мероприятиях, прошу отдельно обратить на это внимание", - заявил он.

При этом губернатор подчеркнул, что поддержку ветеранам нужно оказывать на протяжении всего года. В частности, проверять условиях их проживания и помогать в решении бытовых вопросов. Для этого в регионе предусмотрены меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе материальная помощь на текущий и капитальный ремонт жилья в размере от 40 тыс. до 107 тыс. рублей, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования в размере 100 тыс. рублей.

В прошлом году единовременную материальную помощь на ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования получили 417 ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году помощь будет оказана 195 ветеранам.

Также ветераны могут получить вне очереди путевки в санаторно-курортные учреждения. Ветераны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем. "В 2023 году на приобретение жилья ветеранам предусмотрено более 12,9 млн рублей. Всего в Челябинской области за период действия Указа Президента Российской Федерации улучшили жилищные условия 2 672 ветерана войны на общую сумму свыше 2,61 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе регионального минсоца.

Кроме того, в регионе в преддверии 78-й годовщины Победы проводится акция "Дойти до каждого ветерана", в рамках которой будет проведено обследование условий жизни участников войны и тружеников тыла. После этого им будет предоставлена помощь в зависимости от их жизненной ситуации.

На заседании обсудили подготовку к празднованию Дня Победы. Мероприятия пройдут в плановом порядке. При этом Алексей Текслер поручил повысить безопасность на мероприятиях. Также он дал поручение привести в порядок мемориалы, обелиски, скверы и все памятные места, захоронения погибших и умерших участников войны.

"Необходимо вовлечь максимально широкий круг людей в подготовку ко Дню Победы и проведение мероприятий. Считаю, будет правильно и уместно в эти дни почтить память погибших в ходе специальной военной операции. Это достойные потомки Поколения Победителей, которые отдали жизни за Родину, выполняя свой воинский долг", - подчеркнул он.