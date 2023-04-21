В больницах Москвы начался переход от бумажных документов к электронным

Стационары Москвы начинают процесс перевода всех процессов, связанных с ведением медицинской документации, в электронный вид.

Как сообщает "Интерфакс", первыми площадками, где уже к лету начнется внедрение принципов "цифрового госпиталя", станут флагманские центры ГКБ имени Вересаева и НИИ СП имени Склифосовского. После этого новация будет внедрена и в других больницах, на базе которых откроются флагманские центры. В перспективе цифровизация придет во все стационары города.

Напомни 18 апреля вступил в силу приказ Минздрава РФ об утверждении порядка обеспечения граждан медицинскими изделиями с функцией дистанционной передачи данных. Оно будет осуществляться на основании решения о назначении пациенту дистанционного наблюдения за состоянием здоровья человека с использованием информационной системы "Персональной медицинские помощники" и о передаче ему медицинского изделия с функцией дистанционной передачи данных.