21 Апреля 2023
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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

В больницах Москвы начался переход от бумажных документов к электронным

Стационары Москвы начинают процесс перевода всех процессов, связанных с ведением медицинской документации, в электронный вид.

Как сообщает "Интерфакс", первыми площадками, где уже к лету начнется внедрение принципов "цифрового госпиталя", станут флагманские центры ГКБ имени Вересаева и НИИ СП имени Склифосовского. После этого новация будет внедрена и в других больницах, на базе которых откроются флагманские центры. В перспективе цифровизация придет во все стационары города.

Напомни 18 апреля вступил в силу приказ Минздрава РФ об утверждении порядка обеспечения граждан медицинскими изделиями с функцией дистанционной передачи данных. Оно будет осуществляться на основании решения о назначении пациенту дистанционного наблюдения за состоянием здоровья человека с использованием информационной системы "Персональной медицинские помощники" и о передаче ему медицинского изделия с функцией дистанционной передачи данных.

Теги: Больница, стационар, Анастасия Ракова


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