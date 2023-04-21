Суд в Москве заочно арестовал главу военной разведки Украины Кирилла Буданова

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал главу военной разведки Украины Кирилла Буданова.

Начальника главного управления разведки Минобороны Украины в России обвиняют по ч. 1 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ.

Суд хотел бы арестовать Буданова на два месяца "с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации".

В феврале этого года ФСБ России заявила, что считает организатором взрыва на Крымском мосту в 2022 году Буданова.