Суд заочно арестовал Христо Грозева из Bellingcat*

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал журналиста издания Bellingcat* (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) Христо Грозева по делу о незаконном пересечении российской границы.

В декабре прошлого года из базы МВД РФ стало известно, что Грозев объявлен в розыск. РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что против него возбудили уголовное дело о распространении фейков про ВС РФ.

Грозев - ключевой расследователь издания Bellingcat, которое пыталось установить обстоятельства «отравления» Алексея Навального. Деятельность Bellingcat признана Генпрокуратурой нежелательной в РФ.