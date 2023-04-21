21 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге осужден наркоман, насмерть сбивший находившегося в розыске пешехода

В Екатеринбурге вынесен приговор водителю, управлявшему автомобилем под наркотиками. По его вине погиб находившийся в розыске пешеход.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 18 июня прошлого года: в тот вечер уралец управлял технически исправным автомобилем "КИА". Будучи в состоянии опьянения, он не увидел пешехода и сбил его на полной скорости. Пострадавший получил травмы, от которых умер в больнице на следующий день.

Сразу после ДТП водителя направили на медицинское освидетельствование. В итоге в моче обвиняемого были обнаружены наркотические вещества. Свою вину в совершении преступления он полностью признал.

Как отметили в прокуратуре, позже оказалось, что погибший пешеход находился в розыске. По какому поводу его разыскивали, в ведомстве не уточнили.

Сегодня, 21 апреля, Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес водителю-наркоману свой приговор: пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Мужчина был взят под стражу прямо в зале суда.

Теги: наркоман, пешеход, суд, Екатеринбург


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