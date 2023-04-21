В Пермском крае зарегистрированы завозные случаи кори

В Пермском крае зарегистрированы завозные случаи кори из других регионов, сообщает РБК-Пермь со ссылкой на заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталью Вольдшмидт.

В Перми проводят противоэпедимические мероприятия по наблюдению и выявлению контактных лиц.

В настоящее время проводится подчищающая кампания по иммунизации. В Пермском крае в рамках подчищающей иммунизации планируется привить более 24 тыс. человек. Ей подлежат лица, которые не были привиты своевременно в рамках национального календаря профилактических прививок

Как сообщало Накануне.RU, эпидемиологическая ситуация с корью в России ожидаемо осложняется. Корь зарегистрирована уже в 44 регионах, но при этом ограничена локальными очагами, которые удается купировать. Уже три московских вуза отправили студентов на удаленку из-за вспышек кори, также 29 человек заболели на Кубани. В Челябинской области заболели шесть человек.

По данным исследования сети лабораторий "Гемотест", у 72% россиян, сдавших анализ на антитела класса G к вирусу кори, иммунитета не обнаружено. В 2023 году лаборатория уже провела 17 тыс. исследований на антитела IgG к кори.