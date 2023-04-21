Суд прекратил дело об ограничении родительских прав родителей Маши Москалевой

Ефремовский межрайонный суд прекратил производство по гражданскому делу об ограничении в родительских правах родителей Маши Москалевой.

Производство прекращено в связи с отказом истца от исковых требований, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области.

Ранее сообщалось, что органы опеки города Ефремов решили отказаться от иска о лишении родительских прав матери и отца шестиклассницы.

После того, как отец Маши Москалевой оказался под следствием по делу о дискредитации армии, девочку направили в детский приют. Отказ забрать ее к себе и разрешение на перевод в приют написала родная мать, другие родственники тоже оказались забрать девочку, об этом заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Позже, когда к истории было привлечено внимание СМИ и общественности, а также в дело вмешались местные власти, мать девочки передумала и решила забрать ее к себе.