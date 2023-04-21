21 Апреля 2023
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Политика Сибирский ФО
Фото:youtube.com

Глава заксобрания Хакасии назвал депутатов "шпаной" и обещал пожаловаться на них Медведеву

Скандал случился на отчете правительства Хакасии в республиканском заксобрании: депутаты, в том числе "единороссы", не поддержали итоги работы властей за прошлый год. С отчетом выступал глава республики Валентин Коновалов (КПРФ).

После голосования председатель верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев назвал голосовавших против "шпаной" и пригрозил, что пожалуется председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву.

Коновалов ситуацией тоже возмутился. "Этот демарш по голосованию против, очевидно, устроен частью депутатов "Единой России". И это, по моему мнению, выражение неуважения к жителям Хакасии, чьими усилиями, по сути, и был обеспечен рост экономики республики в 2022 году", - написал глава республики в своем Telegram-канале.

Теги: хакасия, валентин коновалов, критика, единая россия


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