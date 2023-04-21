21 Апреля 2023
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Спорт Челябинская область
Фото:hctraktor.org

"Трактор" не будет продлять контракты с тренерским штабом

"Трактор" не будет продлять контракты со всеми представителями тренерского штаба. Такое решение принято на заседании совета директоров хоккейного клуба.

Работа тренерского штаба, возглавляемого Анваром Гатиятулиным, признана неудовлетворительной. При этом контракт у Гатиятулина продолжает действовать до конца сезона 2023/24, сообщили в пресс-службе ХК.

В ближайшее время гендиректор клуба Алексей Волков предложит кандидатуры в новый тренерский штаб.

Теги: тренер, Трактор, хоккей,


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