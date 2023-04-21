21 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артемовска, - Минобороны

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артемовска. Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах Красного, Часова Яра и Предтечино, сообщает Минобороны, комментируя ход специальной военной операции.

Напомним, ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" вышли к дороге Артемовск – Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ. Под контроль взято несколько сотен метров, что делает невозможным снабжение гарнизона ВСУ.

Теги: Минобороны, СВО


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