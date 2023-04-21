Вихарев: Более 100 человек устроили субботник в Летнем парке "Уралмаш"

В Летнем парке "Уралмаш", за благоустройство которого местные жители борются третий год, прошел субботник. Убрать мусор и старую листву вызвались более 100 человек, среди которых неравнодушные граждане, общественники, старшие по домам, спортсмены, а также депутаты гордумы и члены медфракции Алексей Вихарев и Алексей Мещеряков.

"Субботник - это хорошо. Особенно здорово, что так много жителей неравнодушны к любимому месту отдыха и готовы сделать его красивым собственными силами, — прокомментировал Мещеряков. — Но нужно масштабное обновление и комплексное благоустройство. И мы можем добиться этого вместе, объединившись и проголосовав за наш парк".

Для каждого участника субботника депутатами были подготовлены инвентарь, перчатки и мусорные пакеты. Активисты собрали много старой листвы, травы и веток, прибрались на детской площадке и возле нее.

"Летний парк "Уралмаш" – место отдыха для всех поколений района. Давайте ему поможем стать еще лучше, поддержите его в голосовании за благоустройство территории. Проголосуйте сами, привлеките свои детей, мужей и жен, друзей. Вместе мы точно победим!" — призвал Вихарев.

Напомним, что екатеринбуржцы выбирают парк, который будет благоустроен в 2024 году. Голосование, в котором определится победитель, продлится до 30 мая. Недавно глава Екатеринбурга назвал лидеров первой недели.