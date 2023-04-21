21 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В Свердловской области справились со всеми природными пожарами

Все природные пожары в Свердловской области, по данным на день 21 апреля, полностью потушены. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

За минувшие сутки, 20 апреля, на Среднем Урале было зарегистрировано 13 природных пожаров, из них 10 потушили сразу. Еще три возгорания, в Гаринском и Алапаевском лесничествах, были ликвидированы к обеду 21 апреля. На сегодняшний день новых пожаров в лесах области не зарегистрировано.

Впереди два выходных, поэтому специалисты призывают уральцев соблюдать правила пожарной безопасности. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещено использование открытого огня и разведение костров. А за нарушение такого режима предусмотрен административный штраф: для граждан – до 60 тысяч рублей, для юридических лиц – до двух миллионов рублей.

Напомним, что недавно на Среднем Урале утвердили новую дату начала пожароопасного сезона – теперь он будет ежегодно стартовать с 10 апреля.

Теги: пожары, леса, Свердловская область, режим


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