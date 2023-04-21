С актера Алека Болдуина сняли обвинение в непредумышленном убийстве

С актера и режиссера Алека Болдуина сняли обвинение в непредумышленном убийстве. В 2021 году на съемках фильма "Ржавчина" погибла оператор ленты Галина Хатчинс.

Прокуратура сослалась на "новые факты", в свете которых дело должно быть возвращено на дорасследование, а с Болдуина обвинение пока снимается. "Это решение не освобождает Болдуина от уголовной ответственности, и обвинения могут быть предъявлены повторно", - добавили в прокуратуре.

Под новыми фактами подразумеваются доказательства того, что винтовка, использованная на съемках, была модифицирована. Сейчас эксперты выясняют, насколько доработка могла повлиять на оружие.

Галина Хатчинс, оператор фильма, была ранена и убита боевой пулей, выпущенной из винтовки, которую держал Болдуин во время репетиции сцены на съемках "Ржавчины" в 2021 году. Болдуин не признал себя виновным.

Также обвинение предъявлялось и оружейнику съемочной группы Ханне Гиттерес Рид – сейчас ее тоже больше не обвиняют.

Прокуратура уже сняла с Болдуина и Рид обвинение в усовершенствовании огнестрельного оружия, сократив срок потенциального тюремного заключения с 5 лет до 18 месяцев.