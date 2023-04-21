С актера Алека Болдуина сняли обвинение в непредумышленном убийстве

21 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Распознавание лиц "настроили" на призывников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Фото: instagram.com/alecbaldwininsta

С актера Алека Болдуина сняли обвинение в непредумышленном убийстве

С актера и режиссера Алека Болдуина сняли обвинение в непредумышленном убийстве. В 2021 году на съемках фильма "Ржавчина" погибла оператор ленты Галина Хатчинс.

Прокуратура сослалась на "новые факты", в свете которых дело должно быть возвращено на дорасследование, а с Болдуина обвинение пока снимается. "Это решение не освобождает Болдуина от уголовной ответственности, и обвинения могут быть предъявлены повторно", - добавили в прокуратуре.

Под новыми фактами подразумеваются доказательства того, что винтовка, использованная на съемках, была модифицирована. Сейчас эксперты выясняют, насколько доработка могла повлиять на оружие.

Галина Хатчинс, оператор фильма, была ранена и убита боевой пулей, выпущенной из винтовки, которую держал Болдуин во время репетиции сцены на съемках "Ржавчины" в 2021 году. Болдуин не признал себя виновным.

Также обвинение предъявлялось и оружейнику съемочной группы Ханне Гиттерес Рид – сейчас ее тоже больше не обвиняют.

Прокуратура уже сняла с Болдуина и Рид обвинение в усовершенствовании огнестрельного оружия, сократив срок потенциального тюремного заключения с 5 лет до 18 месяцев.

Теги: алек болдуин, непредумышленное убийство, съемки


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.02.2023 08:51 Мск Алеку Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве
Ранее 19.01.2023 19:53 Мск Алеку Болдуину предъявят обвинение после выстрела в оператора на съемках "Ржавчины"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети