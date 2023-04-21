21 Апреля 2023
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Фото: Минобороны РФ

Актер сериала "Бригада" снял в Югре свой первый фильм в поддержку СВО

Актер сериала "Бригада" Сергей Апрельский, снял свой первый фильм как режиссер в Пыть-Яхе, сообщает NEFT со ссылкой на актера.

Фильм называется "Взрослая весна". Это короткометражная патриотическая картина в поддержку российских бойцов, участвующих в спецоперации в Донбассе. Сам Апрельский играет в фильме немецкого танкиста. Короткометражку выложат в социальные сети. В съемках Апрельскому помогали тюменские киношники, сургутские реконструкторы, которые пригнали на съемки настоящий немецкий танк и ветеран СВО Супьян Хужулов. Также в титрах команда выразила благодарность администрации Пыть-Яха и детскому саду, в котором снимали фильм.

Отметим, что в творческой биографии Сергея Апрельского 127 работ. Он сыграл роли в фильмах и сериалах разных жанров, среди них – "Ворошиловский стрелок", "Слепой", "Сыщики", "Моя прекрасная няня".

Теги: Бригада, Сергей Апрельский, фильм


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