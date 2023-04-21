Скандинавские СМИ: Российские рыболовецкие суда шпионят за американскими подлодками

Скандинавские СМИ обвинили рыболовецкий флот российского холдинга Norebo в "отслеживании" маршрутов американской атомной подводной лодки. Утверждается, что Россия использовала рыболовецкие траулеры для тайного наблюдения за ключевой европейской инфраструктурой.

Расследование накануне представили скандинавские телеканалы DR, NRK, SVT и Yle. В нем утверждается, что за последние десять лет не менее 50 российских кораблей тайно собирали информацию об объектах в водах стран NATO.

Среди последних "находок" - траулер Taurus , принадлежащий Norebo. Судно ведет промысел в Баренцевом и Норвежском морях, заходит в порты на севернее Норвегии, недавно вызвало подозрение у властей этой страны.

Norebo, контролируемая российским миллиардером Виталием Орловым, является крупнейшим держателем квот на вылов рыбы в России и крупным поставщиком трески, пикши и минтая на мировые рынки, включая Великобританию и Европу.

Несмотря на то, что российским рыболовным судам запрещено заходить в порты ЕС и Великобритании, им по-прежнему разрешен доступ в некоторые норвежские порты.

По данным NRK , в начале декабря прошлого года 64-метровый Taurus был пришвартован в Тромсё на севере Норвегии. Он неоднократно откладывал выход из порта. При этом когда подводную лодку USS South Dakota отбуксировали в норвежскую гавань, российское судно внезапно покинуло порт и поплыло по пути подводной лодки.

Кроме того, журналисты утверждают, что Taurus совершал "необычные" движения, совпадающие с всплытием американских подводных лодок и учениями NATO.

Посол России в Норвегии Теймураз Рамисживили отверг все претензии и связал расследование с новой волной русофобии в Европе. В Norebo также отрицают причастность к наблюдательной деятельности.