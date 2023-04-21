Мэр Екатеринбурга пообещал, что пустырь возле автовокзала не застроят жильем

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прояснил ситуацию с пустырем возле Южного автовокзала в уральской столице.

Как заявил градоначальник, к нему в социальных сетях обращаются с вопросом: что именно появится на месте пустыря напротив Южного автовокзала. Данная территория пустует уже много лет.

"Могу уверенно ответить, что строительства жилья на этом месте не запланировано. Здесь появится новая школа или сквер", - приводит слова Орлова пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Напомним, ранее сообщалось, что мэрия рассматривает территорию возле Южного автовокзала как потенциальную площадку для комплексного развития территории (КРТ).