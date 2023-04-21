21 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

Рогов заявил, что ВСУ применили химическое оружие на Запорожском направлении

Украинские боевики попытались применить химическое оружие на запорожском направлении при помощи беспилотников. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Наши бойцы оперативно отреагировали — серьезно пострадавших нет, химический ожог получил один военнослужащий", - написал он в своем Telegram-канале.

В феврале начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о подготовке Западом масштабных провокаций на Украине с применением токсичных химикатов.

Напомним, год назад власти США признали, что на Украине есть лаборатории, где проходят "исследования в сфере биологии". Вашингтон выражает беспокойство по поводу того, что эти объекты могут попасть под контроль ВС РФ.

Теги: рогов, всу, химическое оружие


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