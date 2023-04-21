Краснознаменную группу на Уралмаше установили временно. Идет "примерка"

Установка Краснознаменной группы на Уралмаше была произведена временно: необходимо осмотреть элементы конструкции в сборе. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

"На площади первой Пятилетки проводились мероприятия по визуальному (предварительному) осмотру элементов конструкции в сборе. Размещение Краснознаменной группы не относится к работам по строительству. В связи с чем не предусмотрено размещение паспорта объекта строительства", - сообщили в мэрии.

Там также добавили, что работы по окончательной установке будут начаты при соблюдении требований действующего законодательства РФ. Иные детали не раскрываются.

Изначальным местом расположения Краснознаменной группы была Плотина городского пруда в центре города. Городские власти снесли монумент под покровом ночи и без обсуждений с жителями в январе 2013 года.