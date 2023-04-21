Путин озаботился профилактикой правонарушений в образовательных организациях

В совещании поучаствовали, в частности, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников.

Докладчиком по теме выступил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, сообщает пресс-служба Кремля. Путин назвал указанную тему "вопросом чрезвычайной важности".

Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Темой разговора стала профилактика правонарушений в образовательных организациях.



