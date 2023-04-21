Якушев: Победа добывается не только на поле боя, но и на предприятиях

Оборонно-промышленный комплекс Свердловской области достойно встретил вызовы, об этом заявил уральский полпред Владимир Якушев во время заседания Союза оборонных предприятий региона, которое прошло на УОМЗ.

По его словам, внешние угрозы и вызовы потребовали мобилизации всего ОПК, в кратчайшие сроки уральские предприятия перестроили производство, графики работы, оптимизировали технологические процессы, усовершенствовали качество продукции.

Владимир Якушев акцентировал, что исполнение обязательств по выпуску специальной продукции стало возможно благодаря профессионализму сотрудников предприятий.

"Победа добывается не только на поле боя, она закладывается на ваших предприятиях", - добавил он и передал слова благодарности трудовым коллективам.