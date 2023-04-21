Свердловская область стала одной из лучших в стране по развитию промышленного туризма

Свердловская область признана одним из лучших регионов страны по развитию промышленного туризма. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

По итогам акселератора Агентства стратегических инициатив "Открытая промышленность" Средний Урал в числе восьми субъектов РФ получил статус "Регион-наставник". Церемония награждения состоялась в Москве. В ней приняли участие глава АСИ Светлана Чупшева и помощник президента России Максим Орешкин.

В 2022 году промышленные предприятия области посетили порядка 15 тысяч человек. Турпоток по сравнению с 2021 годом вырос более чем в два раза.

В числе действующих производств, которые можно посетить в Свердловской области: "Тагильское Пиво", "Пенетрон-Россия", "Водоканал", "Евраз НТМК", "Уралхиммаш" и другие.