Комитет Госдумы выступил против законопроекта о помещении подростков-нарушителей в спеццентры МВД

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей возвратил законопроект о расширении перечня причин для помещения подростков-правонарушителей в спеццентры МВД. Об этом сообщила глава комитета Нина Останина.

Законопроект вернули из-за отсутствия финансово-экономического обоснования. В решении комитета говорится, что он возвращен в связи с отсутствием заключения Правительства РФ. При этом Останина против самой концепции проекта, который узаконивает вмешательство в семью.

Один из соавторов другого подобного законопроекта, который был внесен позже, депутат Татьяна Буцкая настаивает, что необходима дискуссия на тему, что делать с детьми, которые совершают правонарушения. Законопроект будто бы направлен как раз против ювенальной юстиции и нацелен на возврат детей в семью.

"Как бороться с детской преступностью и заниматься её профилактикой? Оставить всё, как есть, – детские колонии, куда попадают с 14 лет? Какой оптимальный вариант, чтобы и ребенку не навредить, и правонарушения предупредить, и не оставить безнаказанными проступки? Ведь безнаказанность порождает беспредел", - написала Буцкая.

Интересно, что второй законопроект комитет Останиной не возвратил и назначил комитетом-соисполнителем Комитет по молодежной политике.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев считает заверения Буцкой лукавством. Дескать, детей, которые пару раз сбежали из дома или совершили пару мелких нарушений, предлагается разрешить забирать и помещать в учреждение полиции для временного содержания малолетних правонарушителей, где у них будут выпытывать что-то на родителей. Если это не ювеналка, то что?

"Ювеналка - это про любое (!) нарушение суверенности семьи, презумпции добросовестности родителей и доверия к ним. И это про то, когда во внутрисемейных вопросах почему-то оказываются главными не сама семья и родители, а государство, депутаты, полицейские и чиновники. Которые все время к этим внутрисемейным делам тянутся своими руками, законами и инициативами", - подчеркнул юрист.

К сожалению, у многих чиновников мышление чисто ювенальное, и его необходимо менять, считает Парфентьев.