21 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: управление общественных связей УГМК

Самбисты УГМК привезли с Чемпионата Европы шесть медалей

Верхнепышминские спортсмены Клуба самбо УГМК вернутся домой с Чемпионата Европы с шестью медалями. Выступив в шести из семи весовых категорий, они завоевали четыре золотые и две бронзовые награды.

Соревнования проходили в Хайфе (Израиль). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, в первый же день Руслан Багдасарян (до 64 кг) и Уали Куржев (до 79 кг) завоевали золото, а легендарный Альсим Черноскулов (до 98 кг) – бронзу.

Самбисты УГМК из Верхней Пышмы на чемпионате Европы(2023)|Фото: управление общественных связей УГМК

Второй день Владимир Гладких (до 58 кг), Али Турсунов (до 71 кг) и Антон Брачев (свыше 98 кг) повторили успех своих коллег: первые двое завоевали золото, третий - бронзу.

Самбисты УГМК из Верхней Пышмы на чемпионате Европы(2023)|Фото: управление общественных связей УГМК

"Теперь будем ждать, что примеру старших коллег последует молодежь. Турнир продолжается на уровне юниорских, юношеских и кадетских первенств", - передали в УГМК.

Напомним, накануне Технический университет УГМК присоединился к федеральному партийному проекту "Za самбо". Заниматься самообороной без оружия во Дворце самбо и единоборств (Верхняя Пышма) начали 27 студентов вуза из Свердловской, Оренбургской, Кемеровской областей, республики Башкортостан, Карачаево-Черкессии и Алтайского края.

Теги: медаль, Чемпионат Европы, самбо, УГМК, Верхняя Пышма


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