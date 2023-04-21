Самбисты УГМК привезли с Чемпионата Европы шесть медалей

Верхнепышминские спортсмены Клуба самбо УГМК вернутся домой с Чемпионата Европы с шестью медалями. Выступив в шести из семи весовых категорий, они завоевали четыре золотые и две бронзовые награды.

Соревнования проходили в Хайфе (Израиль). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, в первый же день Руслан Багдасарян (до 64 кг) и Уали Куржев (до 79 кг) завоевали золото, а легендарный Альсим Черноскулов (до 98 кг) – бронзу.

Второй день Владимир Гладких (до 58 кг), Али Турсунов (до 71 кг) и Антон Брачев (свыше 98 кг) повторили успех своих коллег: первые двое завоевали золото, третий - бронзу.

"Теперь будем ждать, что примеру старших коллег последует молодежь. Турнир продолжается на уровне юниорских, юношеских и кадетских первенств", - передали в УГМК.

Напомним, накануне Технический университет УГМК присоединился к федеральному партийному проекту "Za самбо". Заниматься самообороной без оружия во Дворце самбо и единоборств (Верхняя Пышма) начали 27 студентов вуза из Свердловской, Оренбургской, Кемеровской областей, республики Башкортостан, Карачаево-Черкессии и Алтайского края.