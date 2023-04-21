Единоразовый взнос Сбера в бюджет составит около 10 млрд рублей - Греф

Взнос Сбера в рамках разового платежа из сверхдоходов в бюджет может составить около 10 млрд руб., заявил председатель правления компании Герман Греф. Ранее глава РСПП Александр Шохин говорил, что весь платеж может составить 250-300 млрд руб., плательщиками выступят компании, хорошо заработавшие в прошлом году на конъюнктуре рынка.

"Я думаю, что мы воспользуемся возможностью досрочной оплаты, которая там предусмотрена, и мы тем самым снизим объем выплаты", - заявил Греф.

Сегодня общее собрание акционеров Сбера утвердило размер дивидендов. На эти цели будет направлено 565 млрд руб. или 25 руб. на одну акцию.