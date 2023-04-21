В Верхней Пышме проходит V региональный этап Игр победителей

Во Дворце спорта УГМК в Верхней Пышме проходит V региональный этап Игр победителей. Это уникальные соревнования для детей, поборовших рак.

Как сообщили Накануне.RU в Благотворительном фонде "Дети России" (основан УГМК), на спортивные состязания прибыло 85 детей от 7 до 17 лет из 30 населенных пунктов Среднего Урала. Поздравляют участников традиционно именитые спортсмены, врачи, общественные деятели и медийные персоны.

В ходе открытия с ребятами встретились известный гонщик и депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Карякин; российский пловец, шестикратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Европы Юрий Прилуков и детский онколог, врач блока трансплантации костного мозга Областной детской клинической больницы Екатеринбурга Лариса Вахонина.

"Очень важно понимать, что, когда дети выходят из стен больницы, у них начинается жизнь "нельзя". Им трудно влиться в коллектив из-за длительности лечения, им не разрешено заниматься спортом. Это прекрасный реабилитационный проект, когда все можно: завоевать медаль и кубок, проявить себя в творчестве и с легкостью найти друзей", - рассказала директор Благотворительного фонда "Дети России" Юлия Нутенко.

Кроме спортивных состязаний, которые традиционно проходят по пяти видам спорта – легкая атлетика, плавание, стрельба, шахматы и настольный теннис – для ребят подготовили развлекательную и просветительскую программу. Торжественные церемонии открытия и награждения, праздничный ужин с дискотекой. Более 10 творческих и развивающих мастер-классов от волонтеров, интерактивный театр от Технического университета УГМК.

По многочисленным просьбам участников для детей организованы и два спортивных тренинга: практикум от Клуба настольного тенниса УГМК и занятие по стрельбе от Дворца спорта.