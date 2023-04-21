В Верхней Пышме проходит V региональный этап Игр победителей

21 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Распознавание лиц "настроили" на призывников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область
Фото: Благотворительный фонд &quot;Дети России&quot;

В Верхней Пышме проходит V региональный этап Игр победителей

Во Дворце спорта УГМК в Верхней Пышме проходит V региональный этап Игр победителей. Это уникальные соревнования для детей, поборовших рак.

Как сообщили Накануне.RU в Благотворительном фонде "Дети России" (основан УГМК), на спортивные состязания прибыло 85 детей от 7 до 17 лет из 30 населенных пунктов Среднего Урала. Поздравляют участников традиционно именитые спортсмены, врачи, общественные деятели и медийные персоны.

В ходе открытия с ребятами встретились известный гонщик и депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Карякин; российский пловец, шестикратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Европы Юрий Прилуков и детский онколог, врач блока трансплантации костного мозга Областной детской клинической больницы Екатеринбурга Лариса Вахонина.

региональный этап Игр победителей в Верхней Пышме(2023)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

"Очень важно понимать, что, когда дети выходят из стен больницы, у них начинается жизнь "нельзя". Им трудно влиться в коллектив из-за длительности лечения, им не разрешено заниматься спортом. Это прекрасный реабилитационный проект, когда все можно: завоевать медаль и кубок, проявить себя в творчестве и с легкостью найти друзей", - рассказала директор Благотворительного фонда "Дети России" Юлия Нутенко.

Кроме спортивных состязаний, которые традиционно проходят по пяти видам спорта – легкая атлетика, плавание, стрельба, шахматы и настольный теннис – для ребят подготовили развлекательную и просветительскую программу. Торжественные церемонии открытия и награждения, праздничный ужин с дискотекой. Более 10 творческих и развивающих мастер-классов от волонтеров, интерактивный театр от Технического университета УГМК.

По многочисленным просьбам участников для детей организованы и два спортивных тренинга: практикум от Клуба настольного тенниса УГМК и занятие по стрельбе от Дворца спорта.

региональный этап Игр победителей в Верхней Пышме(2023)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Теги: дети, соревнования, Игры победителей


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети