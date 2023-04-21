В Белгороде с крыши достали машину, заброшенную туда взрывной волной от авиаснаряда

В сети распространяются кадры, снятые в Белгороде во время ликвидации последствий взрыва авиаснаряда, упавшего с российского истребителя накануне.

Взрыв был такой мощности, что припаркованную рядом с местом падения снаряда легковую машину забросило на крышу пристроя жилого дома. Доставать автомобиль с крыши пришлось автокраном. Высота пристроя-магазина – не менее пяти метров.

Известно, что в результата инцидента пострадали три человека.