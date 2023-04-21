21 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

Имущество ЗиДа купило на торгах столичное ООО "ПСК "Спецпроектстрой"

Торги по продаже имущественного комплекса машзавода имени Дзержинского единым лотом выиграло столичное ООО "ПСК "Спецпроектстрой", сообщает "Ъ".

Цена сделки составит 725 млн руб. Победитель подал заявку 7 апреля и не стал ждать, когда цена упадет до минимальной отметки в 181 млн руб. (торги заканчивались 1 мая).

ЗиД производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. С 2005 года машзавод находится в процедуре банкротства.

Реестровая кредиторская задолженность ФГУП составляет около 400 млн руб., большую часть которой (около 88%) контролирует ФНС. С 12 декабря прошлого года имущественный комплекс завода был выставлен на торги в форме публичного предложения единым лотом. Его начальная цена составила 3,621 млрд руб., каждые семь календарных дней она снижается на 5%, но не может упасть ниже 5% от начальной. В качестве наиболее вероятных покупателей актива называли структуры крупных оборонных корпораций, в том числе "Тактическое ракетное вооружение" и концерн ПВО "Алмаз-Антей".

Теги: ЗиД, банкротство, Спецпроектстрой, торги


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