21 Апреля 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" создал Клуб молодых для уральских подростков

Уральские подростки учатся развивать эмоциональный интеллект через арт-практики в Клубе молодых при поддержке одного из крупнейших застройщиков – "Атомстройкомплекса".
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, вместе со звездными наставниками они занимаются хореографией, пением, фотографией и музыкой. Занятия Клуба молодых проходят в соседском центре ЖК "Нова Парк" на границе Академического и Широкой речки. Помещение предоставил инициатор и генеральный партнер проекта – "Атомстройкомплекс". Каждое воскресенье подростки от 11 до 14 лет собираются под руководством наставников, которые своим авторитетом могут увлечь и заинтересовать детей.

"Мы собираемся учить тому, чему не учат в школе, и разработали специальную программу, чтобы прокачать эмоциональный интеллект – обрести друзей, пообщаться на равных с интересными взрослыми, научиться разбираться в эмоциях, своих и окружающих", - рассказала со-автор клуба и ведущая арт-практик Кристина Рогожина.

"Атомстройкомплекс" первым среди застройщиков Урала запустил формат соседских центров. Это специальные помещения на первых этажах домов, где жители могут проводить образовательные или досуговые встречи, мастер-классы. Они помогают налаживать гармоничные отношения между соседями, расширяют инфраструктурные возможности комплекса, например, позволяют проводить мастер-классы или оздоровительные занятия. Такие центры есть уже во многих жилых комплексах "Атомстройкомплекса", в ближайшее время откроется еще один в ЖК "ART. Город-парк".

Занятия в Клубе молодых проходят каждое воскресенье с 15:00 до 17:00. Первый визит на любое мероприятие бесплатный, однако ввиду ограниченного количества мест необходима предварительная регистрация по ссылке.

"Благоустроенные улицы и жилые комплексы, продуманная инфраструктура – это только часть облика города. Его характер формируют люди, которые здесь живут и развиваются, поэтому создание комфортной, располагающей к созиданию среды должно начинаться от порога дома. Соседские центры в жилых комплексах становятся отличной площадкой для реализации этой идеи, помогают перевести общение из виртуальной среды в реальную", - отметил креативный директор компании "Атомстройкомплекс" Никита Харисов.

Теги: Атомстройкомплекс, Клуб молодых, занятия, подростки


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