21 Апреля 2023
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Общество Москва
Фото:youtube.com

СМИ: Общественник Бородин заявил, что суд не принял иск актера Козловского

Общественник Виталий Бородин заявил, что суд не принял исковое заявление актера и режиссера Данилы Козловского о защите чести и достоинства. Якобы, иск был составлен с нарушениями, передает Shot. Сам Козловский ситуацию пока не комментировал. В картотеке Мосгорсуда, однако, говорится, что дело оставлено без движения, а не отклонено. Сейчас оно находится у судьи.

На этой неделе стало известно, что Козловский подал в суд на Бородина и агентство ТАСС. Ранее Бородин обратился к главе МВД с просьбой проверить Козловского на экстремизм, а ТАСС опубликовал об этом новость.

Бородин является главой "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией". Несмотря на громкое название, к официальным властям отношения организация не имеет, является общественной.

Козловский требует защитить свои честь, достоинство и деловую репутацию.

Бородин в своем заявлении утверждал, что Козловский осудил спецоперацию, переехал в США и призывает к экстремизму. Актер же сообщил, что таких заявлений не делал, в США ездил повидать дочь, к экстремизму не призывал.

Общественник Бородин ранее писал жалобы на многих российских артистов. Например, он просил Генпрокуратуру проверить на предмет финансирования ВСУ Аллу Пугачеву.

Теги: виталий бородин, данила козловский, иск, суд


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