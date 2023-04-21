СМИ: Общественник Бородин заявил, что суд не принял иск актера Козловского

Общественник Виталий Бородин заявил, что суд не принял исковое заявление актера и режиссера Данилы Козловского о защите чести и достоинства. Якобы, иск был составлен с нарушениями, передает Shot. Сам Козловский ситуацию пока не комментировал. В картотеке Мосгорсуда, однако, говорится, что дело оставлено без движения, а не отклонено. Сейчас оно находится у судьи.

На этой неделе стало известно, что Козловский подал в суд на Бородина и агентство ТАСС. Ранее Бородин обратился к главе МВД с просьбой проверить Козловского на экстремизм, а ТАСС опубликовал об этом новость.

Бородин является главой "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией". Несмотря на громкое название, к официальным властям отношения организация не имеет, является общественной.

Козловский требует защитить свои честь, достоинство и деловую репутацию.

Бородин в своем заявлении утверждал, что Козловский осудил спецоперацию, переехал в США и призывает к экстремизму. Актер же сообщил, что таких заявлений не делал, в США ездил повидать дочь, к экстремизму не призывал.

Общественник Бородин ранее писал жалобы на многих российских артистов. Например, он просил Генпрокуратуру проверить на предмет финансирования ВСУ Аллу Пугачеву.