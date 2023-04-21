21 Апреля 2023
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Образование В России
Фото: Дума ТВ

Володин раскритиковал дистант в школах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что родители часто жалуются на дистант в школах, несмотря на что режим пандемии давно отменен, и отмечают ухудшение знаний детей.
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При дистанте многие предметы нельзя качественно освоить. Учителя не видят детей, которые не воспринимают это всерьез. Общения между детьми и диалога с учителем нет. К тому же не все семьи могут купить компьютер, обеспечить тишину во время занятий, создать комфортные условия для ребенка и т.п.

В 2022 году результаты ЕГЭ оказались намного хуже, чем ранее. Прежде всего ухудшились результаты по физике, математике. Сама жизнь показала, что дистант не может быть полноценной заменой нормального образования, уверен Володин.

Он считает, что дистант можно применять в виде исключения:

- при сильных морозах;
- при распространении вирусных заболеваний;
- для обеспечения мер безопасности и т.д.

Глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов поддержал спикера Госдумы.

"Вячеслав Викторочич! Как учитель, истину скажу Вам: дистант в школе вообще неприменим! Совсем! Министр Вам заявляет: дистант и всякие с ним связанные "сферумы" - это чтобы дети не пропускали уроки, когда их отменяют или ребенок болеет. Министр бредит! Когда болеешь - надо лечиться. А чтобы не пропускать отменяемые уроки - их не надо отменять! А в остальном Вы правы по всем пунктам!" - написал Богданов и призвал поддержать Володина.

В прошлом году результаты национальных тестов в США показали, что успеваемость 9-летних детей по математике и чтению упала до уровня двадцатилетней давности. Снижение оценок по чтению стало наибольшим за 30 лет.

Теги: дистант, образование, Вячеслав Володин


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