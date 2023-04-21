СМИ: Подписаны указы о новых командующих Балтийским и Тихоокеанским флотами

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что подписаны указы о назначении адмирала Виктора Лиина командующим Тихоокеанским флотом ТОФ и вице-адмирала Владимира Воробьева командующим Балтийским флотом.

Адмиралы, по словам источника, в ближайшее время вылетают к местам назначения и приступят к выполнению своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что возглавлявший Тихоокеанский флот с 2012 года адмирал Сергей Авакянц отправлен в отставку. Формально он переходит на другую должность – будет возглавлять штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Наиболее вероятным кандидатом на должность нового командующего Тихоокеанским флотом назывался Лиина.

Лиина до этого командовал Балтийским флотом. Воробьев занимал должность заместителя начальника Генштаба ВС РФ.