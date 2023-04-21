"НАТО втягивает в себя Украину и посягает на безопасность России"

Россия, полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, имеет дело с агрессивным блоком НАТО, который посягает на ее, Российской Федерации, безопасность.

НАТО продолжает свою линию на втягивание в альянс Украины, что подтверждает правильность решения президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО), заявил Песков, сообщает ТАСС.

Напомним, 20 апреля Столтенберг побывал в Киеве, где заявил, что "будущее Украины – в НАТО". При этом президент Украины Владимир Зеленский призвал от слов перейти к делу и интегрировать Украину в альянс до завершения конфликта с Россией. Позже перед встречей представителей союзников на авиабазе Рамштайн в Германии Столтенберг заявил, что все члены НАТО согласны с тем, что Украина должна войти в альянс.