21 Апреля 2023
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Политика
Фото: t.me/rogozin_do

"НАТО втягивает в себя Украину и посягает на безопасность России"

Россия, полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, имеет дело с агрессивным блоком НАТО, который посягает на ее, Российской Федерации, безопасность.

НАТО продолжает свою линию на втягивание в альянс Украины, что подтверждает правильность решения президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО), заявил Песков, сообщает ТАСС.

Напомним, 20 апреля Столтенберг побывал в Киеве, где заявил, что "будущее Украины – в НАТО". При этом президент Украины Владимир Зеленский призвал от слов перейти к делу и интегрировать Украину в альянс до завершения конфликта с Россией. Позже перед встречей представителей союзников на авиабазе Рамштайн в Германии Столтенберг заявил, что все члены НАТО согласны с тем, что Украина должна войти в альянс.

Теги: Дмитрий Песков, Украина, СВО


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