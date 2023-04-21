В Челябинске ищут подрядчика для строительства футбольного манежа за 299 млн рублей

В Челябинске ищут подрядчика для строительства футбольного манежа. Начальная цена контракта – 299 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявки будут принимать до 28 апреля. Итоги подведут 3 мая.

Подрядчик должен будет выполнить проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы, в том числе поставить оборудование. Крытый футбольный манеж построят на улице Худякова на территории областной спортивной школы по футболу до середины декабря. В здании манежа разместятся административные помещения, раздевалки и тренажерный зал.