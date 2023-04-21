В Екатеринбурге пройдет первый в истории международный турнир по кулачным боям

В субботу, 29 апреля, в Екатеринбурге пройдет первый в истории города международный турнир по кулачным боям RCC Hard.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе RCC, в главном событии вечера топ-боец, один из самых узнаваемых российских кулачников Сергей "Кратос" Калинин встретится с бразильским бойцом ММА Кристиано Фроличем. Со-главным боем станет противостояние Дауда Стхански и Михаила "Барреры" Колобегова.

Как говорят организаторы, фишкой шоу станет его ведущий – известный боец Магомед Исмаилов (на фото). Спортсмен уже неоднократно бывал в столице Урала и провел здесь два поединка – по правилам ММА против Александра Шлеменко и по правилам бокса против Ивана Штыркова. Оба боя он уверенно выиграл. Теперь "Лысый Хищник" вместе с соведущими будет погружать фанатов RCC в новую для лиги дисциплину.

"Кулачные бои – новое официальное направление в профессиональных единоборствах, которое с каждым годом набирает популярность. В 2021 году кулачные бои прошли аккредитацию в Министерстве спорта РФ: турниры проводятся под эгидой и контролем Федерации бокса России. Лига RCC Hard прошла лицензирование, получив все необходимые разрешения на организацию турниров в России", - отмечают организаторы.

Турнир RCC Hard пройдет на многотысячной арене КРК "Уралец" и будет транслироваться в прямом эфире сразу в четырех странах. В России шоу покажет бойцовский телеканал UDAR.