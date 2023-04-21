В Кремле не говорят "о какой-то там волне мобилизации"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь высказался о возможном продолжении мобилизации.

Комментируя сообщения о том, что студентам стали выдавать повестки в вузах, он сказал: "Первый раз об этом слышу <…>. В Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации", пишет ТАСС.

Напомним, в конце марта Генеральный штаб ВС РФ сообщил о том, что не планирует проводить вторую волну мобилизации. Об этом заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, уже призванных граждан и добровольцев, а также штатных военных хватает для выполнения всех задач.